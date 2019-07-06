Ще один канал незаконної міграції з Росії ліквідовано на Луганщині (відео)

На Луганщині прикордонники разом з Слідчим управлінням ГУНП ліквідували ще один канал незаконної міграції з Росії. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на офіційний сайт ДПСУ.

У повідомленні відомства повідомляється про те, що четверо громадян Шрі-Ланки, які, згідно наявних у них паспортних документів їхали з Росії, мали намір дістатися країн ЄС, використовуючи послуги кримінальних елементів та території України.

Оперативним підрозділом Східного регіонального управління Держприкордонслужби продовжуються системні заходи протидії незаконній міграції із Росії в Україну з країн-постачальників незаконних мігрантів – громадян Ісламської Республіки Пакистан, Республіки Індії, Демократичної Соціалістичної Республіки Шрі-Ланка, Соціалістичної Республіки В’єтнам та Ісламської Республіки Іран.

Зокрема учора, спільно із Слідчим управлінням ГУНП у Луганській області, успішно завершено активну фазу заходів із розробки злочинної групи, члени якої налагодили тіньовий «бізнес», пов’язаний із незаконним переправленням через державний кордон України непроханих «гостей» із країн міграційного ризику. Під час спроби протиправної діяльності, на території Троїцького району Луганської області, прикордонники затримали двох громадян України, які автомобілем здійснювали доставку нелегальних мігрантів від державного кордону.

Четверо громадян Шрі-Ланки, які, згідно наявних у них паспортних документів їхали з Росії, мали намір дістатися країн ЄС, використовуючи послуги кримінальних елементів та території України.

Пособника буде притягнуто до кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через кордон».

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу іншим встановленим членам злочинної групи. Тривають слідчі дії.

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Нагадаємо, що Zrada.today нещодавно розповідала про те, що українські правоохоронці у червні цього року затримали закордонних нелегалів з Африки та Китаю, які працювали на лісопереробному підприємстві на Київщині.

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