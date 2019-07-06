Atlas Weekend 2019: все, що потрібно знати про фестивалі

Atlas Weekend включає в себе безліч різних зон та спеціальний кемпінг для тих, хто захоче жити на території фесту.

На головній сцені фестивалю можна буде почути таких артистів: MOZGI, NK | Настя Каменських, DZIDZIO, Павло Зібров, Alekseev, Kyivstoner, Артем Пивоварів, TamerlanAlena, Агонь, Беz обмежень, Злата Огневич, Alyosha, Laud, Ivan Navi, Nikita Lomakin, Дорош.

Обмін квитків на спеціальні браслети-пропуски

День відкриття фестивалю традиційно буде безкоштовним. В цей день на сценах фестивалю звучатиме виключно українська музика. Хедлайнером першого дня події стане Софія Ротару. Обмін буде проходити виключно на вході на фестиваль. Для того, щоб потрапити на територію події, необхідно притиснути браслет до стійки входу/виходу. При цьому, максимальна кількість виходів/входів за один день – три (виняток – мешканці кемпінгу).

Оплата на фестивалі

Експрес-інформація по країні

Україна – держава у Східній Європі.

Прапор



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Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Оплата буде проводитися тільки за допомогою безготівкового розрахунку. При цьому, для власників карток MasterCard передбачені знижки в деяких барах і на фудкортах.

Можна приносити з собою камери

Приходити на фестиваль з камерами зі змінним об’єктивом не можна. Можна принести з собою GoPro та інші екшн-камери і «мильниці». Не можна також фотографувати зірок зі спалахом. До речі, не можна приходити з власної їжею та напоями (виняток, знову ж таки, складають мешканці кемпінгу).

Час роботи фестивальної зони

Фестивальний день починається щоденно з 14:00 і закінчується о 6:00 (крім першого дня 9 липня — додатковий день з безкоштовним входом, який завершується в 23:45).

Сцени та зони

На Atlas Weekend буде 9 сцен. Основні: Main Stage, West Stage, East Stage, North Stage і Night Stage.

Робота транспорту

9 липня, у день відкриття фестивалю Atlas Weekend на ВДНГ, київське метро працюватиме на годину довше. Крім того, метрополітен продовжить роботу на годину і 12 липня.

«Навколо Світу. Україна» повідомляв про повній програмі фестивалю Atlas Weekend.

За матеріалами ZN

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