6 симптомів, які можуть говорити про наближення менопаузи

Жінки стикаються з сухістю очей і сльозотечею, болючими відчуттями в грудях, небажаними волосками на обличчі, серцебиттям. Всі ці симптоми – знак підготовки організму до входження в менопаузу.

Для багатьох жінок менопауза починається у віці 51-53 років, але ці цифри вносять корективи індивідуальні особливості і спадковість. Симптоми, що сигналять про наближення менопаузи, можуть з’явитися за три-чотири роки до її старту.

Хворобливість в грудях. До хворобливості молочних залоз в період пременопаузи ведуть гормональні коливання. Переживати з цього приводу особливо не потрібно, але щоб не страждати від болісних роздумів, жінкам буде корисно відвідати лікаря.

Сухість очей і сльозотеча. І знову грає свою «фатальну» роль зміна гормонального балансу в жіночому організмі – саме гормони провокують проблеми з очима, відчуття сухості і дискомфорту. Щоб компенсувати навантаження на органи зору організм час від часу включає режим сльозотечі, причому сльози можуть з’явитися в самий несподіваний момент.

Волоски на обличчі. На підборідді і на верхній губі жінки можуть помічати аж ніяк не пушкові, а темні і жорсткі волоски. У той час як на голові волосся, навпаки, зрадницьки рідшає. Все це стає наслідком змін у виробленні естрогену.

Відмітини на шкірі. Ще одне явище, що передує менопаузі. Пошкодження шкіри, які раніше гоїлися швидко і без проблем, тепер регенерують вже не так безслідно.

Сухість шкіри. Для менопаузи характерно зниження синтезу естрогену, а саме цей гормон допомагає шкірі утримувати вологу і бути здоровою. З його зменшенням виникає проблема підвищеної сухості шкіри. Також можуть почати проявлятися явища, типові швидше для підліткового віку, – прищі, лущення, почервоніння.

Прискорене серцебиття. У періоді підготовки організму до менопаузи у жінок відбуваються коливання адреналіну і норадреналіну, нейротрансмітерів, що регулюють частоту серцевих скорочень і артеріальний тиск. В цей період вони можуть не помітити, що у них почала розвиватися гіпертонія.

: МедікФорум