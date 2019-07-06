ЮНЕСКО: Херсонес – не російська пам’ятка

У Баку на 43-й сесії засідання ЮНЕСКО Росія намагалася поширити вісник, у якому Херсонес намагалися представити як російську пам’ятку. Однак українські та азербайджанські представники засудили поширення цього журналу й домоглися вилучення видання. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на 5 канал.

У повідомленні йдеться про те, що на 43-й сесії засідання ЮНЕСКО в Баку вилучили видання російської комісії, яка намагалася поширити власний вісник. У брошурі “Херсонес Таврійський” був названий російською пам’яткою.

Повідомив про це посол України в Азербайджані Владислав Каневський на своїй сторінці у Twitter.

Вилучити видання вдалося завдяки зусиллям української делегації та її азербайджанським колегам. Постійне представництво України при ЮНЕСКО рішуче засудило поширення такого журналу.

З 2013 року “Херсонес Таврійський” є у переліку Всесвітньої спадщини. Після незаконної анексії Криму 2014 року українськими культурними й історичними пам’ятками там розпоряджається Росія. Київ вимагає від ЮНЕСКО взяти ці об’єкти під захист ООН.

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Нагадаємо, що стародавнє місто Вавилон, розташоване на території сучасного Іраку, включено в список об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Таке рішення прийнято у п’ятницю, 5 липня, на 43-й сесії Комітету Всесвітньої спадщини, що проходить в Баку.

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