Ар’єв заявив: Президентський офіс готує нас до капітуляції

«З президентського офіса намагаються вплести безумовну амністію бойовиків, російську тезу про те, що проблема на Донбасі мовна, а не окупаційна. Готують до капітуляції», – заявляє народний депутат, керівник української делегації у ПАРЄ Володимир Ар’єв у соцмережі фейсбук. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис політика.

Володимир Ар’єв пише: «Помічаєте, як по-літньому м‘яко нам з президентського офіса намагаються вплести безумовну амністію бойовиків, російську тезу про те, що проблема на Донбасі мовна, а не окупаційна. Готують до капітуляції».

Політик також наголошує, що восени, з парламентською більшістю і відповідним урядом, це все почнуть втілювати і додає, що тепер у мене сумніву немає.

«І навіть зміни до Конституції можуть бути такими, що притомна частина здригнеться. Принаймні сигналів про протилежний сценарій з Банкової менше, ніж про ймовірно катастрофічний. І який напрям буде обраний – геть жахливий чи так собі, там теж до останнього не знатимуть. Живемо в генераторі випадкових чисел: ігровий автомат розміром з країну», – ділиться своїми думками щодо майбутнього нашої країни Володимир Ар’єв.

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Нагадаємо, що комітет ВР у закордонних справах нещодавно розглянув питання щодо призупинення участі Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у роботі Асамблеї до виконання Російською Федерацією низки умов щодо заручників, українських військових моряків та кримських татар.

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