“Сміттєву блокаду” Львова має розслідувати СБУ, – Богдан

Голова Офісу президента України Андрій Богдан вважає, що висловлювання мера Львова Андрія Садового про організаторів “сміттєвої блокади” Львова в 2016 році є фактично заявою про вчинення злочину, який необхідно внести в Єдиний реєстр досудових розслідувань і розслідувати правоохоронцям, зокрема, Службі безпеки України. Про це розповідає Інтрефакс-Україна.

У своєму виступі на представленні нового голови Львівської ОДА після надання йому слова президентом України Володимиром Зеленським мер Львова зазначив, що хотів би початку реального розслідування і щоб “нелюди”, які підпалили Грибовичський полігон, робили блокаду, були покарані”.

“Я вже озвучував, що колишній президент України Петро Порошенко пропонував мені особисто підписати угоду. Відповідно до неї блокаду мали зняти, якщо фракція “Самопоміч” в парламенті займе іншу позицію. У мене навіть є копія цього документа. Я на цю змову не пішов принципово”, – зазначив Садовий.

Президент Зеленський і глава його офісу Богдан запропонували меру Львова озвучити конкретні прізвища організаторів “сміттєвої блокади”.

“Ми якраз привезли главу Служби безпеки України і хочемо почути конкретні прізвища людей з виконавчої влади та місцевої влади, які сприяли цьому тиску”, – наголосив Зеленський.

Садовий на це відповів, що, на його думку, остаточне рішення має ухвалювати суд. “Я готовий працювати зі слідством. Якщо відповідні справи буде відкрито, то Львівська міськрада надасть всю необхідну інформацію, тому що для мене важливі об’єктивність і чесний результат”, – запевнив він.

Після цього Богдан наголосив, що всі висловлювання Садового можна вважати заявою про злочин. “Це екологічна безпека держави, екологічна безпека цілого міста, санітарна безпека громадян. Таку заяву про злочин слід внести до ЄРДР, і думаю, що Служба безпеки може і повинна ефективно розслідувати, хто давав команду, кому, як виконували, як блокували, які були задіяні підрозділи і відповідні посадові особи”, – заявив він.

Богдан зазначив, що “якщо було порушення трудової дисципліни, то на підставі цих даних звільнити, а тих, хто безпосередньо давав і виконував незаконні вказівки, треба притягти до відповідальності”.

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Нагадаємо, що проблему львівського сміття загострила пожежа на Грибовицькому сміттєзвалищі в травні 2016 року, після якої на полігоні припинили відвантажувати відходи. Львівська влада намагалася домовитися про вивезення сміття до інших регіонів, але наразилася на протести тамтешніх мешканців. Через ситуацію зі сміттям діяльність міського голови було піддано критиці з боку президента і прем’єра. Зокрема, Петро Порошенко говорив, що Садовий “за два з половиною мерських строки не зміг вирішити найгостріше комунальне питання і буквально засипав сміттям найкрасивіше європейське місто України”.

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