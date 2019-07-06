Найпотужніший за 20 років землетрус сколихнув Південну Каліфорнію

Землетрус магнітудою 7,1 бала стався в Південній Каліфорнії. Його називають найпотужнішим за останні 20 років. Про це розповідає DW.COM

Землетрус магнітудою 7,1 бала сколихнув більшу частину американського штату Каліфорнія у ніч на суботу, 6 липня, інформує агенція AP. Внаслідок струсу постраждали деякі будівлі і дороги, спалахнули окремі пожежі. Сейсмологи попередили про можливість потужних повторних підземних поштовхів магнітудою від п’яти до семи балів протягом кількох днів чи навіть тижнів.

Повторний землетрус, що відбувся після 6,4-бального землетрусу напередодні, названо найсильнішим за останні 20 років. Епіцентр землетрусу розташований у пустелі Мохаве, приблизно за 240 кілометрів на північний схід від Лос-Анджелеса на глибині приблизно дев’яти кілометрів, повідомила геологічна служба США.

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Нагадаємо, що від поштовхів напередодні найбільше постраждало місто Ріджкрест, у якому мешкає 28 тисяч людей. У двох будинках спалахнула пожежа, котру швидко ліквідували. Також було зафіксовано декілька випадків витоку побутового газу через прорив трубопроводів, з’явилися тріщини на будівлях і на дорогах. В окрузі запроваджений режим надзвичайної ситуації.

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