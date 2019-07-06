В Афганістані через обстріл ринку талібами загинуло 14 осіб

На півночі Афганістану, у провінції Фаряб, таліби обстріляли з мінометів армійський КПП, влучивши у розташований поблизу ринок, 14 людей загинули.

Про це інформує Укрінформ з посиланням на Press TV.

“Щонайменше 14 людей загинули, а десятки отримали поранення під час мінометного обстрілу талібами ринку на півночі Афганістану”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ймовірно це була спроба знищити армійський контрольно-пропускний пункт, розташований біля ринку.

“Чотирнадцять мирних мешканців вбиті, а 40, у тому числі жінки та діти — поранені”, – повідомили афганські військові.

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Нагадаємо, що наприкінці червня у місії НАТО в Афганістані повідомили про загибель двох американських військовослужбовців. Кількість загиблих солдатів США у цій країні в 2019 році зросла до дев’яти осіб.

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