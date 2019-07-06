Перед самітом Україна-ЄС Порошенко дав Зеленському поради

Лідер “Європейської солідарності” Петро Порошенко дав президенту Володимиру Зеленському поради перед самітом Україна-ЄС, розповідає Еспресо TV.

Про це екс-президент України написав у статті для Еuobserver.

Петро Порошенко написав її напередодні 21-го саміту Україна–ЄС, який відбудеться у Києві 8 липня.

На думку Порошенка, ця подія матиме велику символічність і особливе значення, адже в результаті саміту лідери мали б конвертувати унікальну підтримку президента Зеленського суспільством в унікальну програму інтеграції для України.

“Цей саміт може стати відправною точкою і створити амбітні рамки для розвитку відносин Україна-ЄС на найближчі п’ять років. Останні п’ять ми стояли пліч-о-пліч, стримуючи російську агресію в єдності і солідарності. Наші союзники з ЄС допомогли нам посилити нашу стійкість завдяки збереженню режиму санкцій та допомоги на шляху реформ. Навряд чи можна уявити собі, як би Україна вижила без такої послідовної та сталої підтримки західних партнерів”, – написав Порошенко.

Він також нагадав, що для президента Європейської ради Дональда Туска та глави Єврокомісії Жана-Клода Юнкера цей саміт стане останньою політичною подією високого рівня з Україною, що робить його особливо значущим.

“Туск та Юнкер є великими друзями нашого народу і справжніми батьками-засновниками нових відносин Україна-ЄС, які ґрунтуються на політичній асоціації та економічній інтеграції. Будемо сумувати за українською мовою президента Туска і тонким гумором президента Юнкера. Це той випадок, коли новий друг точно не кращий за двох старих”, – зауважив Порошенко.

За його словами, липневий саміт позначиться п’ятою річницею укладення Угоди про асоціацію, включаючи поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі. Вона має хороший результат, адже Україна б’є нові рекорди експорту своїх товарів та послуг на європейський ринок, збільшивши частку ЄС у своїй зовнішній торгівлі до 42%.

Нагадаємо, що 5 липня стало відомо, що президенти Європейської ради Дональд Туск і Європейської комісії Жан-Клод Юнкер на саміті Україна-ЄС, який відбудеться 8 липня у Києві, представлятимуть Європейський Союз.

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