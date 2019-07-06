Тука пояснив, чому знижується рейтинг «Слуги народу»

На думку заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгія Туки поступове зниження рейтингу президентської партії «Слуга народу» було неминучим, як про це казали фахові політологи. Також Тука вважає, що бажання аморфної ЗЕкоманди створити моно-більшість в Верховній Раді – один з найгірших сценаріїв для нашої країни. «Гіршим може бути лише коаліція «Слуги народу» з проектом Медведчука «За життя»», – додає політик. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Георгія Туки у соціальній мережі фейсбук.

У своєму дописі під назвою «Чому поступово спадає рейтинг «Слуги народу»?», політик досить детально пояснює своє бачення зниження рейтингу президентської партії.

Він пише:

“Про неминуче падіння рейтингу казали фахові політологи одразу після другого туру. Саме тому, діюча на той час коаліція, намагалась уникнути позачергових виборів.

Невизначеність позиції цієї «політичної» сили. Слово «політична» я беру в лапки, бо ця організація – яскравий приклад лідерської бульбашки, яка не має жодної ідеології. Така невизначеність формує і таку саму аморфну електоральну базу: від націоналістів до проросійських «голубей мира».

Достатньо велику долю електорату відбирає активний проект Медведчука «За життя». Нищівна критика Президента «миротворцями» дається взнаки. З обіцяного Президентом Зеленським «креативного підходу» можна констатувати лише купівлю Медведчуком каналу ZIK і, як кажуть, – «Інтера».

«Зелений» електорат очікував на кожній виборчій дільниці побачити ще одного «голобородька». Однак, такої кількості «слуг народу» не існує. З‘являються живі кандидати під «ЗЕленими» прапорами, які мають свої недоліки.

Споконвічна нелюбов народу до влади. З кожним днем постать Володимира Зеленського все більше асоціюється з тією самою нелюбимою владою.

Нічого незвичайного в падінні рейтингу я не бачу. Ніякої «трагедії». Навпаки!

Вважаю бажання аморфної ЗЕкоманди створити моно-більшість в Верховній Раді – одним з найгірших сценаріїв для нашої країни. Гіршим може бути лише коаліція «Слуги народу» з проектом Медведчука «За життя».

Думай… ТЕ!”

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Нагадаємо, що політолог Віктор Уколов нещодавно у своєму блозі на УП запропонував порівняти опитування Демократичних ініціатив та центру ім. Разумкова з результатами кількох досліджень соціологічної служби “Рейтинг”, щоб побачити як змінювалася у червні підтримка прохідних партійних проектів.

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