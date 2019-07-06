На Донбасі окупанти били з мінометів і гранатометів

На Донбасі з початку суботи бойовики незаконних збройних формувань 7 разів порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали, повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

“З початку доби ворог сім разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї … Внаслідок ворожих обстрілів втрат з нашого боку не зафіксовано”, – йдеться у повідомленні, на офіційній сторінці штабу ООС в соцмережі Фейсбук у суботу ввечері.

Бойовики застосували озброєння, заборонені Мінськими угодами.

“В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив п’ять обстрілів позицій Об’єднаних сил: поблизу населеного пункту Широкине, у напрямку Саханка – зі стрілецької зброї; біля Лебединського, у напрямку Саханка – з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї; околицю Мар’їнки, у напрямку Трудовська – з міномета калібру 82 мм; в районі населеного пункту Павлопіль, у напрямку Українського – з автоматичного гранатомета; неподалік від Богданівки, у напрямку Петровське – з автом тичного гранатомета і стрілецької зброї”, – відзначили в штабі ООС.

Крім того обстрілу зазнали населені пункти Хутір Вільний і Новотошківське.

“На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються”, – підсумували в штабі ООС.

Як повідомлялося, у п’ятницю, 5 липня, бойовики 28 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. З них 12 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок і стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник 15 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил.