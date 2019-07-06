У Нідерландах публічно відреставрують картину Рембрандта

Реставратори художнього музею Рейксмюсеум в Амстердамі готові приступити до роботи над полотном «Нічний дозор» Рембрандта, написаним у XVII столітті.

12 реставраторів будуть відновлювати картину в спеціально сконструйованій скляній камері, а їх робота буде транслюватися в прямому ефірі на сайті музею. У неділю, 7 липня, полотно розміром 3,8 на 4,5 метра і вагою 337 кілограмів знімуть зі стіни і перемістять в камеру.

Останній раз картину реставрували в 1975 році, коли відвідувач музею наніс їй кілька ударів ножем. Очікується, що відновлювальні роботи займуть 10 місяців. Генеральний директор Рейксмюсеума Тако Диббитс каже, що співробітники називають майбутню реставрацію «операцією „Нічний дозор“», тому що їм це нагадує військову операцію.

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Офіційна мова – нідерландська

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За останні 150 років «Нічний дозор» переміщався лише кілька разів, у тому числі в бункер під час Другої світової війни. «Я пропрацював тут 17 років і ніколи не бачив верхній частині картини: не можна просто поставити перед нею сходи», — говорить Диббитс.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», реставрацію картини Рембрандта транслюватимуть онлайн.

За матеріалами Вirdinflight.com

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