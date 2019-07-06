Какаду застукали, коли він зривав з даху захисні шипи проти птахів

Какаду зірвав з даху торгового центру в місті Катумба (Австралія) металеву шиповану смугу, яка служить захистом від птахів. Такі смуги зміцнюють на дахах і балконах там, де пернаті часто сідають і залишають послід, або, що гірше, гадять на голови перехожим. За вчинення дрібного хуліганства какаду застав австралієць Ісаак Шеррінг-Тіто. Відео, опубліковане на його сторінці у Facebook, стало вірусним — менш ніж за тиждень воно набрало майже 2,5 млн переглядів, і більше 43 000 чоловік поділилися ним на своїх сторінках.

На відео видно, що какаду наполегливо і послідовно відриває дзьобом від шипованої стрічки одну секцію за іншою, а потім кидає вниз на тротуар.

Експрес-інформація по країні

Австралія (Австралійська Федерація) – держава в Південній півкулі, розташована на австралійському материку та острові Тасманія.

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Столиця – Канберра

Найбільші міста: Сідней, Мельбурн, Брісбен, Перт, Аделаїда

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 7 692 024 км2 (6-я в світі)

Населення – 24,8 млн чол. (52-я в світі)

Офіційний мову – австралійський англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,935 (2-я в світі)

ВВП – $1,454 трлн (12-я в світі)

Валюта – австралійський долар

Більшість людей, які переглянули відео, залишили добродушні або навіть захоплені коментарі, називаючи жвавого какаду «героєм серед птахів». Один з користувачів написав: «Ця птиця — поганий зразок для наслідування для дітей. Мені це подобається!». В Австралії какаду відомий тим, що нахабно краде їжу у неуважних відвідувачів кафе або покупців торгових центрів.

Шон Дулі, редактор спеціалізованого австралійського видання Birdlife («Життя птахів»), вважає, що какаду, «схоже, отримує величезне задоволення» від руйнування, будь-то випадковий вандалізм або заздалегідь спланований шкоди. «Абсолютно очевидно, що какаду — дуже розумні птахи, і в їх соціальному житті є те, що ми називаємо грою», — додав Дулі.

Шипи проти птахів, так само як розміщення «лякав» у вигляді зображень хижих птахів, стає все популярнішою в Австрелии, однак деякі розумні папуги відмінно справляються з «погрозами». Зокрема, в Джеральдтоне (Західна Австралія) були помічені папуги-кореллі, підвид какаду, які стягували такі ж шипи з даху собору св. Франциска Ксаверія. Правда, далеко не всі їхні вчинки можна вважати частиною розумної стратегії: птахи також перекушували провід у церкві і рвали покриту азбестом покрівлю сусіднього готелю. Їм просто подобалося робити гидоти, як деяких маленьким дітям.

В цілому какаду — це різновид папуги, відома своїм розумом. Дослідження, проведене в 2013 році у Віденському університеті, виявило, що какаду володіє деякими психологічними навичками нарівні з чотирирічною дитиною. Зокрема, поняттям про сталість об’єкта (дитина не відразу розуміє, що якщо щось зникло, то вона все одно існує і через деякий час повернеться — наприклад, захована іграшка або пішла на роботу мама. Розвиток цієї навички у ребенканачинается з 4-7 місяців).

Також дослідники виявили, що какаду успішно проходять «зефірний експеримент». У знаменитому «зефірному експерименті» маленьким дітям пропонували ласощі з умовою, що вони зможуть отримати два таких же, якщо не зможуть з’їсти перше і протриматися 15 хвилин. Діти після певного віку, як і багато какаду, виявилися здатні-дочекатися кращої нагороди, замість того щоб негайно з’їсти запропоновану нагороду гірше.

За матеріалами Newsweek