Смертельна ДТП у Києві: мотоцикліст не впорався з керуванням

У Києві на вулиці Саперно-Слобідській сталася смертельна ДТП за участю мотоцикла Yamaha Thundercat. Чоловік, який рухався з боку Південного моста, виїхав з проїжджої частини, переїхав зелену зону і вилетів на смугу зустрічного руху, і там впав. Інцидент стався ввечері 5 липня.

Прибулі на місце події медики констатували смерть потерпілого, при цьому мотоцикл за інерцією пролетів близько 200 метрів.

Через аварію було частково ускладнено рух в сторону Південного мосту – для проїзду була відкрита лише одна з чотирьох смуг. Особа загиблого встановлена, при ньому були виявлені документи.

Обставини і причини трагедії з’ясовують поліцейські. На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група.