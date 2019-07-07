Схуднути і уникнути інсульту допоможуть какао-боби

В лушпинні бобів, з яких роблять шоколадки, знайшлася користь для тих, що худнуть.

Співробітники Університету Іллінойсу вирішили з’ясувати, чи існує хоч якась солодка і улюблена усіма їжа, яку можна і навіть потрібно їсти на дієті. У вчених це вийшло, вони прийшли до несподіваних висновків – худнути людям допоможе лушпиння какао-бобів.

Вона носить назву «какаовела» і зовсім недавно вважалася вельми марним відходом продукту при виробництві шоколадних плиток.

– Ми провели аналіз лушпиння і прийшли до висновків, що в його складі присутні корисні екстракти. Більш того, вони здатні перетворювати жирові білі клітини в бурі. Отже, людина швидше спалює зайві калорії і починає витрачати запаси і худне, – коментує учасник дослідницької групи Даніель Клінт.

Крім цього, вчені з’ясували, що в шкірці какао-бобів живуть фенольні сполуки, а вони знижують ризик появи інсульту, діабету другого типу та інших хвороб, які можуть розвинутися на тлі ожиріння.

Експерти також відзначили, що какаовелу виробники використовують для створення низькопробного шоколаду. Також у цього продукту є протипоказання. Тому перед його вживанням варто проконсультуватися з фахівцем.