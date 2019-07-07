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Регіна Тодоренко похвалилася медовим місяцем на Криті

07.07.2019

Цього тижня Регіна Тодоренко та Влад Топалов влаштували весілля в Італії: церемонія тривала три дні і на заході пара зібрала всіх рідних та друзів.

Одразу після весілля закохані вирушили на відпочинок на острів Крит – Регіна вже поділилася сторіз з курортного містечка Аніссарас. Зіркове подружжя оселилося в готелі з басейном і взяло з собою сина Михайла.

У соцмережі Тодоренко зізналася, що наразі може дозволити собі трохи більше попоїсти, а ось Топалов навіть у відпустці не забуває про спорт.

: bilshe.com

 

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