Регіна Тодоренко похвалилася медовим місяцем на Криті

Цього тижня Регіна Тодоренко та Влад Топалов влаштували весілля в Італії: церемонія тривала три дні і на заході пара зібрала всіх рідних та друзів.

Одразу після весілля закохані вирушили на відпочинок на острів Крит – Регіна вже поділилася сторіз з курортного містечка Аніссарас. Зіркове подружжя оселилося в готелі з басейном і взяло з собою сина Михайла.

У соцмережі Тодоренко зізналася, що наразі може дозволити собі трохи більше попоїсти, а ось Топалов навіть у відпустці не забуває про спорт.

: bilshe.com