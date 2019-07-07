Корисні поліфеноли для вашого здоров’я

Поліфеноли – це загальна назва для групи речовин, головна особливість яких в вмісті більш ніж однієї фенольної групи на одну молекулу. Поліфеноли містяться в рослинах і дізнатися про їхній зміст можна за кольором рослини – найбільше поліфенолів в плодах яскравих кольорів.

Залежно від хімічної структури поліфеноли діляться на групи. Наприклад, до них належать таніни, які надають червоному вину терпкість. Таніни часто використовуються в медицині і промисловості, їх ще називають дубильними речовинами. Флавоноїди допомагають організму боротися із запаленнями, раковими клітинами, токсинами. Стильб захищають мозок і нервову систему, а лігнано стітуліруют метаболічні процеси. І це тільки мала частина речовин, які відносяться до поліфенолів.

Хоча всі поліфеноли мають свої особливості, в цілому можна сказати, що вони є потужними протизапальними агентами, які допомагають організму підтримувати здоров’я. Вони регулюють клітинну активність, борються з токсинами і клітинними мутаціями.

Де містяться флавоноїди? Але є і свої чемпіони, які найбільш багаті цими речовинами: томати, виноград, горіхи, какао-боби, куркума, чорниця, малина, полуниця, часник, кава і чай (особливо зелений), брокколі, сочевиця, болгарський перець, гранат, абрикоси

Тому дуже важливо включати в раціон різноманітну рослинну їжу – фахівці радять їсти в день не менше 300 грамів фруктів і овочів, а також жменьку горіхів або насіння, наприклад, гарбуза або льону.