Повінь – зміна системи

Menu
Close

5 звичних продуктів, від яких варто відмовитися заради здорового серця

07.07.2019

Здоров’я нашого серця на 75% залежить від способу життя – в тому числі і від того, що ми їмо.Здоров’я нашого серця залежить від спадковості всього на чверть, а на три чверті — від нашого способу життя. І кожен шматочок «шкідливої» їжі сьогодні підвищує ризик інфаркту або серцевого нападу в майбутньому. Але якщо деякі продукти – навіть не найкорисніші – серце готове нам пробачити, тобто їжа, яку краще назавжди викреслити зі свого раціону. Заради нашого ж власного здоров’я і довголіття.

Перероблене м’ясо

Бекон, шинка, ковбаса і сосиски — звична, але, на жаль, дуже небезпечна їжа. Минулого року проти них повстали онкологи, визнавши канцерогенними продуктами, а тепер до них приєднуються і кардіологи. Вся справа в насичених жирах, яких багато в такого роду м’ясних продуктах, а також натрій, який використовується для збільшення терміну зберігання м’яса. І те, і інше буквально смертельно небезпечно для нашого серця – так чи варто ризикувати заради хвилинного задоволення?

Червоне м’ясо

Ви бачите соковитий стейк з грибами або свинячу відбивну? Кардіологи бачать сіль, холестерин і насичені жири, які буквально нокаутують серце і судини. Ні, зрозуміло, лікарі не звірі (ну, принаймні більшість з них) і не вимагають повністю відмовитися від червоного м’яса: просто скоротіть його частку в раціоні до трьох-чотирьох порцій в місяць.

Картопляні чіпси і готовий поп-корн

І те, і інше може бути навіть корисно для нашого серця, але тільки за однієї умови: ви самі приготуєте ці ласощі. І не станете додавати до них сіль. Справа в тому, що практично всі ми щодня істотно перевищуємо безпечну дозу солі, через що знову і знову ризикуємо своїм серцем — на жаль, в прямому сенсі слова. Намагайтеся уникати продуктів з прихованою сіллю і скоротіть її кількість в стравах, які готуєте самі.

Читайте також:   У Мумбаї більше 30 чоловік можуть перебувати під завалами будинку

Дієтичні напої

Солодка газована вода та соки (навіть свіжовичавлені) небезпечні для серця, так як по суті являють собою розчин цукру, але ще гірше так звані дієтичні, в яких цукор замінений його імітаторами. Регулярне вживання «нульових» напоїв серйозно підвищує ризик хвороб серця — а ще ризик раку і деменції.

Локшина швидкого приготування

Хто з нас не їв в студентстві швидкорозчинні макарони? Якби ми знали, скільки в них солі (майже половина добової норми), швидше за все, ми відмовилися б від них ще тоді. Потрібні ще аргументи? Будь ласка! Практично всі види швидкорозчинної локшини обсмажують у фритюрі – а що може бути гірше для наших судин? Ніколи, більше ніколи не купуйте і не їжте її — заради вашого ж блага!

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *