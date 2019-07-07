5 звичних продуктів, від яких варто відмовитися заради здорового серця

Здоров’я нашого серця на 75% залежить від способу життя – в тому числі і від того, що ми їмо.Здоров’я нашого серця залежить від спадковості всього на чверть, а на три чверті — від нашого способу життя. І кожен шматочок «шкідливої» їжі сьогодні підвищує ризик інфаркту або серцевого нападу в майбутньому. Але якщо деякі продукти – навіть не найкорисніші – серце готове нам пробачити, тобто їжа, яку краще назавжди викреслити зі свого раціону. Заради нашого ж власного здоров’я і довголіття.

Перероблене м’ясо

Бекон, шинка, ковбаса і сосиски — звична, але, на жаль, дуже небезпечна їжа. Минулого року проти них повстали онкологи, визнавши канцерогенними продуктами, а тепер до них приєднуються і кардіологи. Вся справа в насичених жирах, яких багато в такого роду м’ясних продуктах, а також натрій, який використовується для збільшення терміну зберігання м’яса. І те, і інше буквально смертельно небезпечно для нашого серця – так чи варто ризикувати заради хвилинного задоволення?

Червоне м’ясо

Ви бачите соковитий стейк з грибами або свинячу відбивну? Кардіологи бачать сіль, холестерин і насичені жири, які буквально нокаутують серце і судини. Ні, зрозуміло, лікарі не звірі (ну, принаймні більшість з них) і не вимагають повністю відмовитися від червоного м’яса: просто скоротіть його частку в раціоні до трьох-чотирьох порцій в місяць.

Картопляні чіпси і готовий поп-корн

І те, і інше може бути навіть корисно для нашого серця, але тільки за однієї умови: ви самі приготуєте ці ласощі. І не станете додавати до них сіль. Справа в тому, що практично всі ми щодня істотно перевищуємо безпечну дозу солі, через що знову і знову ризикуємо своїм серцем — на жаль, в прямому сенсі слова. Намагайтеся уникати продуктів з прихованою сіллю і скоротіть її кількість в стравах, які готуєте самі.

Дієтичні напої

Солодка газована вода та соки (навіть свіжовичавлені) небезпечні для серця, так як по суті являють собою розчин цукру, але ще гірше так звані дієтичні, в яких цукор замінений його імітаторами. Регулярне вживання «нульових» напоїв серйозно підвищує ризик хвороб серця — а ще ризик раку і деменції.

Локшина швидкого приготування

Хто з нас не їв в студентстві швидкорозчинні макарони? Якби ми знали, скільки в них солі (майже половина добової норми), швидше за все, ми відмовилися б від них ще тоді. Потрібні ще аргументи? Будь ласка! Практично всі види швидкорозчинної локшини обсмажують у фритюрі – а що може бути гірше для наших судин? Ніколи, більше ніколи не купуйте і не їжте її — заради вашого ж блага!