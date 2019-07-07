Зникаючі вулиці Shanghai

Фотограф Коді Эллингем подорожує по всьому Азіатсько-Тихоокеанському регіону, щоб знімати неонові вивіски, хмарочоси і колорит східних мегаполісів.Його пристрасть — вивчення спадщини минулого і того, що може принести майбутнє. На стику таких інтересів і народився один з його проектів — «Вулиці Шанхая».
Експрес-інформація по країні
Китай (Китайська Народна Республіка) – держава у Східній Азії.
Прапор
Герб
Столиця – Пекін
Найбільші міста: Чунцін, Шанхай, Пекін, Тяньцзінь, Гуанчжоу, Гонконг, Шеньчжень
Форма правління – Парламентська республіка
Територія – 9 596 960 км2 (3-я в світі)
Населення – 1,375 млрд чол. (1-я в світі)
Офіційна мова – китайська
ІЛР – 0,727 (90-я в світі)
ВВП – $10,35 трлн (2-я в світі)
Валюта – юань
Межує з КНДР, Росією, Монголією, Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Афганістаном, Пакистаном, Індією, Непалом, Бутаном, М’янмою, Лаосом, В’єтнамом
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У цій серії Коді Эллингем запам’ятовує зіткнення двох світів: сучасний мегаполіс зі скляними хмарочосами і старі похилені будинки родом з минулого. Потрібно встигнути зняти ці місця, «поки не стало занадто пізно».
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Эллингем фотографує провулки з будинками в архітектурному стилі шикумэнь, зародившемся у другій половині XIX століття. Більшість цих будівель були побудовані між кінцем ХІХ століття та Другою світовою війною. В основному вони розташовані в шанхайському районі Синьтяньди.
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«Відчувається особлива атмосфера, коли проходиш по районах з такими будинками, які все ще населені. З вікон ти чуєш шанхайський діалект, а багато людей старшого покоління абсолютно не покидають свої оселі — все, що їм потрібно, зосереджено в їх співтоваристві», — зазначив Коді Эллингем.
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Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», шанхайська вежа – символ нового століття.
За матеріалами Вirdinflight.com
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