Зникаючі вулиці Shanghai

Фотограф Коді Эллингем подорожує по всьому Азіатсько-Тихоокеанському регіону, щоб знімати неонові вивіски, хмарочоси і колорит східних мегаполісів.Його пристрасть — вивчення спадщини минулого і того, що може принести майбутнє. На стику таких інтересів і народився один з його проектів — «Вулиці Шанхая».

Експрес-інформація по країні

Китай (Китайська Народна Республіка) – держава у Східній Азії.

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Столиця – Пекін

Найбільші міста: Чунцін, Шанхай, Пекін, Тяньцзінь, Гуанчжоу, Гонконг, Шеньчжень

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 9 596 960 км2 (3-я в світі)

Населення – 1,375 млрд чол. (1-я в світі)

Офіційна мова – китайська

ІЛР – 0,727 (90-я в світі)

ВВП – $10,35 трлн (2-я в світі)

Валюта – юань

Межує з КНДР, Росією, Монголією, Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Афганістаном, Пакистаном, Індією, Непалом, Бутаном, М’янмою, Лаосом, В’єтнамом

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Публікація від CODY ELLINGHAM (@cbje_tokyo) 24 Кві 2019 о 7:29 PDT

У цій серії Коді Эллингем запам’ятовує зіткнення двох світів: сучасний мегаполіс зі скляними хмарочосами і старі похилені будинки родом з минулого. Потрібно встигнути зняти ці місця, «поки не стало занадто пізно».

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Публікація від CODY ELLINGHAM (@cbje_tokyo) 27 Травня 2019 в 8:08 PDT

Эллингем фотографує провулки з будинками в архітектурному стилі шикумэнь, зародившемся у другій половині XIX століття. Більшість цих будівель були побудовані між кінцем ХІХ століття та Другою світовою війною. В основному вони розташовані в шанхайському районі Синьтяньди.

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Публікація від CODY ELLINGHAM (@cbje_tokyo) 23 Груд 2018 в 10:18 PST

«Відчувається особлива атмосфера, коли проходиш по районах з такими будинками, які все ще населені. З вікон ти чуєш шанхайський діалект, а багато людей старшого покоління абсолютно не покидають свої оселі — все, що їм потрібно, зосереджено в їх співтоваристві», — зазначив Коді Эллингем.

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Публікація від CODY ELLINGHAM (@cbje_tokyo) 21 Сер 2018 в 8:24 PDT

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Публікація від CODY ELLINGHAM (@cbje_tokyo) 21 Травень 2019 в 2:27 PDT

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Публікація від CODY ELLINGHAM (@cbje_tokyo) 1 Лип 2018 в 4:41 PDT

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», шанхайська вежа – символ нового століття.

За матеріалами Вirdinflight.com

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