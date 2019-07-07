Одеса вперше отримала нафту з Америки

До Одеси 6 червня вперше в історії України доставили партію нафти зі Сполучених Штатів Америки.

Згідно з інформацією, о 7:20 ранку на причалі №2Н Одеського порту було поставлено танкер Wisdom Venture, який йшов під прапором Гонконгу, що доставив з США 75 тис. тонн нафти. Партія нафти була закуплена ПАТ “Укртантнафта” для переробки на потужностях Кременчуцького НПЗ, повідомляє адміністрація Одеського морського порту.

Начальник Одеського порту Ігор Ткачук заявив, що їх підприємство має великий досвід роботи з нафтопродуктами. Він розповів, що у свій час через порт транзитом проходила у великих обсягах нафта для Мозирського НПЗ в Білорусі.