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Ще один відвоювався: «Бригаду 200» поповнив бойовик на прізвисько «Рекіт»

07.07.2019

Українські бійці ЗСУ на Донбасі ліквідували бойовика незаконних збройних формувань (НЗФ) Гнездилова Валерія на прізвисько «Рекіт».

Про це повідомляє блогер під ніком Necro Mancer на своїй сторінці в Twitter.

 

Він зазначив, що новим «вантажем 200» став Гнєздилов Валерій Олексійович по кличці «Рекіт». Він народився в місті Горлівці Донецької області 30 липня 1997 года.Украінскіе воїни ліквідували бойовика 5 липня. Однак, як зазначив блогер, обставини його смерті вимагають уточнення.

За даними центру «Миротворець”, “Рекіт» брав участь в бойових діях на Вуглегірська-Дебальцевському напрямку взимку 2015 року.

 

 

Нагадаємо, що раніше «Бригаду 200» поповнив «Узбек» з Томська.

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