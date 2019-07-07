Медики розповіли про користь і протипоказання при вживанні ківі

Ківі вважається корисним фруктом, який позитивно впливає на здоров’я людини. Однак, крім переваг, при вживанні продукту є свої протипоказання.

Ківі має в своєму складі велику кількість вітамінів, включаючи C, E, K, а також фолат і калій. Крім того, фрукт багатий антиоксидантами і клітковиною, їсти його можна не тільки з насінням, але навіть з шкіркою. Ківі допомагає сповільнити старіння, зміцнює імунну систему, що міститься в ньому серотонін покращує роботу шлунково-кишкового тракту, скорочуючи ризик проблем з серцево-судинною системою. За рахунок вмісту магнію і калію зменшується ризик інсульту, а ще фрукт позитивно впливає на зір і відрізняється низьким вмістом калорій.

Від вживання ківі краще відмовитися тим, хто страждає від алергії. Якщо з’їсти його у великій кількості, можливі набряки або навіть анафілактичний шок, досить включати в раціон не більше трьох плодів в день. Також ківі може провокувати висипання, почервоніння шкіри або запалення в роті слизової. Якщо зловживати продуктом, можливі напади нудоти і діареї.