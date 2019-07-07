Дерев’яні жалюзі та їх ключові особливості

Жалюзі — це вид штор, давно затьмарив, завдяки зручності і невибагливості, класичні тканинні екземпляри. При цьому жалюзі так само різноманітні за типом монтажу, конструкції, дизайну. У тексті — про те, як їх вибрати і не пошкодувати.

Як вибрати?

Естетика і функціональність — головні вимоги до жалюзі. Але не забувайте про їх відповідність дизайну кімнати і конструкції вікна, про загальний бюджет. Підбирайте оптимальний механізм розкриття. Пам’ятайте про сполучуваність ламелей і деталей інтер’єру. Зараз, завдяки величезному вибору купити дерев’яні жалюзі довільній стилістики не представляється складним.

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Види жалюзі і їх головні відмінності

Жалюзі бувають вертикальні і горизонтальні — по розташуванню ламелей (дерев’яних пластинок); за принципом розкриття— рулонні, касетні і роликові; за матеріалами — алюмінієві, пластикові або дерев’яні. У кожного виду свої плюси і мінуси — ось які вони:

Вертикальні. Ламелі розташовуються вертикально. Зазвичай виготовлені з пластику, тканини, дерева і алюмінієвого профілю. Доречні в приміщеннях з невисокими стелями: візуально такі жалюзі збільшують їх висоту.

Горизонтальні (венеціанські). Ламелі розташовані горизонтально — завширшки не більш 5 див. Зазвичай монтуються в офісах, здатні візуально збільшити приміщення.

Рулонні штори. Жалюзі з напрямними, які згортають матерчатое полотно в рулон. Деякі напрямні можуть приховувати полотно за допомогою касети.

Касетні. Такі кріпляться на верхню частину вікон. При згортанні полотно повністю приховано всередині касети. Виготовляються з пластику, тканини, алюмінію. Полотно може регулюватися на будь-яку довжину.

Роликові. Також монтуються на стулки вікон. Але штори можуть бути вертикальними, свободновисящими, захованими в короб.

Пластик — самий популярний і найбільш зручний матеріал жалюзі: він легкий, простий у догляді і відносно дешевий. Єдиний, мабуть, мінус в його нестійкість до сильних механічних впливів. Чого не скажеш про алюмінієвих жалюзі: вони більш міцні, але і дорожче. Та ж ситуація з дерев’яними примірниками: вони дуже естетичні, ефектно виглядають в приміщенні, але при цьому важкі і вимагають просочення при виготовленні. Це виправдовується їх міцністю і бездоганною естетикою.