Медики з’ясували, як зменшити ризик розвитку онкозахворювань

Фахівці Всесвітнього фонду досліджень раку повідомили в своїй новій доповіді, що харчування і здоровий спосіб життя допоможуть запобігти появі злоякісних пухлин.

Згідно з висновками вчених, надлишок маси тіла пов’язаний з раком печінки, яєчників, передміхурової залози, шлунка, порожнини рота і глотки, кишечника, молочної залози, жовчного міхура, нирок, стравоходу, підшлункової залози і матки, пише Кореспондент.

У доповіді представлена низка рекомендацій, що дозволяють уникнути розвитку злоякісних пухлин. За словами дослідників, необхідно підтримувати високий рівень фізичної активності, дотримуватися дієти зі значним вмістом овочів, фруктів, цільнозернових і бобових продуктів. Крім того, важливо обмежити споживання жирної їжі, фастфуда, напівфабрикатів, червоного м’яса і цукру. Фахівці також радять відмовитися від алкоголю і харчових добавок.

Одна зі співробітниць фонду доктор Джіоті Мітроу наголосила, що рекомендації з профілактики онкологічних захворювань “все разом працюють як модель боротьби з раком”.

“Люди можуть довіряти цим радам, оскільки вони засновані на фактичних даних, які послідовно підтверджувалися протягом десятиліть”, – заявила вона.

: expres.ua

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