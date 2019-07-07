7 липня помер вічний революціонер Левко Лук‘яненко

7 липня 2018 р., помер Левко Лук‘яненко. Вічний революціонер не дожив півтора місяці до свого 90-річчя. Український політв’язень, дисидент, народний депутат Верховної Ради чотирьох скликань, співзасновник Української гельсінської групи повідомляє Олег Вишняков на своїй сторінці Фейсбук.

Левко Лук’яненко народився в 1928 році. У 1960-х його виключили з КПРС і засудили до розстрілу “за антирадянську агітацію і пропаганду”. Однак вирок замінили тюремним ув’язненням терміном на 15 років.

У 1976 році Левко Лук’яненко вийшов на свободу і став одним із засновників “Української гельсінської групи”. У наступному році його знову заарештували і засудили до 10 років тюремного ув’язнення і п’яти років заслання. У 1988 році він був звільнений. Людина з величезною силою духу! Борець з радянським режимом за українську незалежність.

Українець котрий вписав своє ім’я в історію держави текстом акту проголошення Незалежності та боротьбою за утвердження держави. Сила волі і дух якого нищили імперії, режими та обставини.

Вічна пам‘ять істинному сину України!

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