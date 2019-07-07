В Словении жене Трампа поставили скульптуру. ВИДЕО

Скульптура из дерева изображающая первую леди Маланию Трамп “в наивной манере”, была выставлена на обозрение в словенском городке Севница, где Мелания провела свое детство.

Об этом пишет Телеграф со ссылкой на Радио и телевидение Словении, передает Zrada.today.

Статую создал американский художник Брэд Дауни. Она изображает Меланию в полный рост в голубом платье и сапогах того же цвета в виде древнеславянской фигуры. Жена президента словно на расстоянии приветствует родной город. Мелания Трамп (в девичестве Кнавс) родилась в 1970 году в городе Ново-Место в Словении, входила в состав Социалистической Федеративной Республики Югославии.

Детство Мелания провела в небольшом провинциальном словенском городке Севница. Позже она переехала в США, где и познакомилась со своим нынешним мужем Дональдом Трампом. Мелания третья жена действующего президента, пара воспитывает сына Бэррона Уильма 2006 года рождения.

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