В Одесі відбуваються урочисті заходи з нагоди Дня ВМС

На морському вокзалі Одеси сьогодні відбулися урочисті заходи з нагоди Дня ВМС Збройних сил України та проведення українсько-американського навчання Sea Breeze — 2019.

В урочистостях взяли участь Президент України Володимир Зеленський, міністр оборони України Степан Полторак.

Як повідомляє кореспондент Укрінформ, на флагманському кораблі флоту України “Гетьман Сагайдачний” відбулась церемонія підняття Державного прапора України, Прапора ВМС та прапорів розцвічування.