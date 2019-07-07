Відомий лікар розповів про небезпеку сну поруч з кішкою

Лікар Сергій Агапкін пояснив, чому не можна спати поруч з кішкою. За його словами, домашній вихованець є переносником небезпечних захворювань.

Улюблені домашні тварини можуть становити небезпеку для здоров’я. Людина може заразитися від кішки глистами, стригучим лишаєм, хламідіозом. Також лікар додав, що вихованці є переносниками сальмонельози, туберкульозу та туляремії. Особливу небезпеку для організму людини представляє внутрішньоклітинний паразит токсоплазма. Вчені з Копенгагена дослідили, що цей вид може збільшити на 50% ризик розвитку шизофренії. Крім цього, токсоплазма провокує сліпоту.

За словами лікаря, від кішки можна заразитися ще одним захворюванням – фелінозом. Бактерії потрапляють в рани, залишені котячими кігтями, потім інфекція проникає в кров. В результаті людина може страждати від збільшень лімфовузлів, нагноєння уражених місць, а також від утворення виразок. Особливо піддаються ризику люди з ослабленим імунітетом. Протягом хвороби пацієнти страждають від підвищеної температури тіла, слабкості і головного болю.