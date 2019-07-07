Авіація РФ знову завдала удару по мирному населенню Сирії – є загиблі

Російська авіація завдала удару по місту Мухамбаль в провінції Ідліб. В результаті загинули близько двох десятків людей, 13 з них – діти. Про це повідомили в Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини, де також стверджують, що РФ атакувала в зоні деескалації.

«Близько 20 мирних жителів, в тому числі 13 дітей і одна жінка, були вбиті в результаті удару військових літаків сирійського режиму, бойових літаків Росії, а також наземного обстрілу», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що з 30 квітня 2019 року жертвами бомбардувань мирних жителів в Сирії стали 2152 осіб.

Нагадаємо, що російська військова адміністрація в Сирії причетна до контрабанди наркотиків.

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