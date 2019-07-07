Нітрати в овочах та фруктах: як зменшити ризик отруєння

Споживання овочів і фруктів, які зараз продаються скрізь у великій кількості, може закінчитися лікарняним ліжком. Усе – через нітрати. Вони перетворюють апетитні плоди на отруту, особливо – для дітей.

Для більшості покупців головний критерій при виборі овочів та фруктів – їхній товарний вигляд. Людей рідко цікавить, де їх вирощували й чи перевіряли на нітрати.

Якщо це не стихійний ринок, у кожного продавця має бути спеціальний документ, який засвідчує безпечність продукції. Перш ніж потрапити на прилавок, ці овочі й фрукти щоранку мають проходити перевірку на нітрати.

Що таке нітрати?Солі азотної кислоти, які є у всіх овочах і фруктах і необхідні їм для росту. При надходженні в організм в ротовій порожнині, шлунку і кишківнику вони перетворюються на нітрити. Це – отрута для крові, гемоглобін перетворюється на метгемоглобін і він не може переносити кисень.

Завідувачка лабораторії ринку “Столичний” Юлія Кравченко-Довга розповіла, що найбільш вразливі до вмісту нітратів – ранні кабачки, буряки, полуниця. “Якщо вміст нітратів перевищує допустимий рівень, її не допускають до реалізації”, – пояснила вона.



Допустимі норми вмісту нітратів

Леонід Довгань став займатися продажем побутових нітрат-тестерів після того, як отруїлася його маленька донька. Якось під час відпочинку дитину нагодували фруктами й у неї різко підвищився рівень ацетону в крові. Відтоді чоловік перевіряє усі овочі та фрукти.

За його словами, дані побутових нітратомірів правдиві. Головне – розуміти принцип їхньої дії.

Прилад вимірює нітрати в тому місці, де вставили зонд. З однієї сторони кабачка він може показати 40, а з другої – 300. Та при нормі у 350 можна сказати, що цей кабачок нормальний,

– запевнив він.

Журналісти 24 каналу купили диню в столичному супермаркеті. Й хоча магазинні овочі й фрукти вже проходять перевірку на нітрати, влаштували свою. Допустима норма вмісту нітратів для дині – 90 міліграмів на кілограм. У придбаної ж виявилося в 10 разів більше від норми.

Як зменшити ризик отруєння

Та медики наголосили, що панікувати не варто. Керівник відділу Центру громадського здоров’я Ольга Донцова пояснила: для того, щоб отруїтися диньою з концентрацією нітратів в 400 міліграмів на 100 грамів, потрібно вжити не менше, ніж пів кілограма плоду.

Яка допустима норма вмісту нітратів?За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, допустима денна норма нітратів для дорослого – 3,7 міліграма на кілограм. Тобто 222 міліграми для тих, хто має вагу у 60 кілограмів.

Тож отруєння нітратами у дорослих – рідкісне явище, інша справа – діти. Через невелику масу тіла вони легко отримують шкідливу дозу.

Та вміст нітратів в овочах і фруктах легко зменшити у рази. Відтак, аби вітамінізація прийшла без наслідків, варто добре вимочувати фрукти і овочі.

А ще краще купувати їх там, де контролюють їхню якість або ж ходити за покупками з нітратоміром. Тоді від споживання фруктів і овочів буде більше користі, ніж шкоди.

: 24 канал