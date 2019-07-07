У Румунії два ведмеді побилися за морозиво (відео)

У румунському зоопарку ведмеді побилися через морозиво.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Через сильну спеку працівники зоопарку дають тваринам не тільки воду, а й більш холодні ласощі. Тож саме за шматок морозива два ведмеді побилися.

В один зі спекотних днів, коли стовпчик термометра досяг +34 градусів, ведмедів пригостили морозивом. Звірі, вочевидь, побоялися залишитися без прохолодних ласощів і побилися за шматок морозива. У хід пішли зуби і кігті, але жодна тварина не постраждала.

Нагадаємо, полярним або білим ведмедикам комфортно при температурі мінус 45 градусів і нижче. Тепло у них зберігається завдяки товстому шару підшкірного жиру. Маленькі вуха і хвіст також запобігають втраті тепла. Можна сказати, що білі ведмеді швидше страждають від перегріву організму, особливо під час бігу за здобиччю, а зовсім не від холоду. Влітку в зоопарках, щоб врятувати тварин від літньої спеки, ведмедям готують морозиво. Різноманітний корм всеїдних ведмедів заливають водою – і в морозилку.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!