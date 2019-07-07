У Лондоні прогулянковий катер врізався у Вестмінстерський міст

6 липня прогулянковий катер «Тисячоліття світу» врізався в Вестмінстерський міст в Лондоні. На місці працювали пожежники і поліція. Правоохоронні органи пов’язують інцидент з помилкою капітана, підкреслюючи, що в аварії не було злого умислу.
Hit no.4 #westminsterbridge pic.twitter.com/Ctxhcanawd
— Kerry Stubbings (@kezzarooni) 6 липня 2019 р.
Експрес-інформація по країні
Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії
Прапор
Герб
Столиця – Лондон
Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург
Форма правління – Парламентська монархія
Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)
Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)
Офіційна мова – англійська
Релігія – християнство
ІЛР – 0,907 (14-я в світі)
ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)
Валюта – фунт стерлінгів
Межує з Ірландією
Британські ЗМІ розповсюдили фотографії, зроблені очевидцями, на яких видно, як судно не пройшло по висоті через одну з арок мосту і зачепило його конструкцію рубкою.
Як повідомила прес-служба поліції Лондона в Twitter, із-за аварії міст через Темзу був пошкоджений і тимчасово закритий.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Берліні чотири туриста стали жертвами пісяючого чоловіки.
За матеріалами «Гордон»
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