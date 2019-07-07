“Не туди потрапив”: в мережі бурхливо обговорюють дивну поведінку Зеленського (відео)

Користувачів інтернету розбурхала дивна поведінка президента України Володимира Зеленського під час наради на Закарпатській митниці.

Відповідне відео опубліковано на сторінці “Львівський метрополітен” у Twitter.

“Добкін-молодший відпочиває …” – йдеться у підписі до відео.

Так, на кадрах зафіксовано нервову поведінку Зеленського – він весь час озирається на всі боки і змінює вираз обличчя.

Посмотрите как колбасит гидранта…

Добкин младший отдыхает… pic.twitter.com/I41FRr72pL

— Львовский метрополитен (@natohawks) 6 липня 2019 р.

“Тут питання: бути чи не бути”, “Добкіна переплюнув”, “Йому явно нудно”, “Не туди потрапив”, “Богдан його як пасе”, – пишуть в інтернеті.

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський у Канаді сфотографувався з співробітницею поліції з прізвищем Зелена.

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