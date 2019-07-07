Ібупрофен: 6 випадків, коли він тільки зашкодить

Популярне знеболююче важливо приймати з обережністю, особливо в деяких випадках.

Ібупрофен – один з найпопулярніших болезаспокійливих препаратів в світі. Його приймають жінки для полегшення менструальних болів, спортсмени для зняття судом і м’язових болів, люди обох статей звертаються до ібупрофену при мігрені, болях в спині і десятках інших випадків. Але важливо пам’ятати, що є чимало ситуацій, коли ібупрофен не тільки не допоможе, але і може виявитися небезпечним. Отже, ось випадки, коли ні в якому разі не можна застосовувати цей препарат.

Якщо у вас слабке серце

Дослідження, опубліковане в 2017 році у виданні British Medical Journal, підтвердило, що регулярний прийом ібупрофену протягом тижня збільшує ризик інфаркту або серцевого нападу на 20-50%. Тому якщо у вас є проблеми з серцем, з обережністю приймайте цей препарат, а краще зовсім відмовтеся від нього.

Якщо ви приймаєте препарати для розрідження крові

Якщо доктор призначив вам препарати, що перешкоджають швидкому згортанню крові – наприклад, антикоагулянти (такі як варфарин) і антиагреганти (такі як плавікс), вам не слід пити ібупрофен. Справа в тому, що комбінація цих препаратів у багато разів підвищує ризик ускладнень.

Якщо у вас є проблеми з шлунково-кишковим трактом

По-перше, ібупрофен подразнює слизову оболонку шлунка і кишечника. А, по‑друге, він може послабити кровотік в цій області і знизити здатність до самовідновлення важливих органів. З цієї причини не варто приймати ібупрофен, якщо у вас проблеми з травленням або запальне захворювання органів шлунково-кишкового тракту.

Якщо ви вагітні

Ібупрофен підвищує ризик викидня на ранніх термінах вагітності і збільшує ймовірність розвитку пороку серця у дитини в третьому триместрі. Крім того, недавнє дослідження виявило прямий зв’язок між прийомом ібупрофену матір’ю на ранніх термінах вагітності і зниженням розвитку яйцеклітин в яєчниках плоду, що може поставити під загрозу майбутню фертильність дочки.

Якщо у вас є ІСШ

Інфекції сечовивідних шляхів часто супроводжуються хворобливими відчуттями, від яких може допомагати ібупрофен. Але краще замінити його іншими препаратами, так як він знижує ефективність антибіотиків і лікування займає в середньому на три дні більше.

Якщо у вас артрит

Якщо у вас артрит, можливо, ваш лікар рекомендував вам ібупрофен — або ви самі брали його для полегшення симптомів. Але надалі краще цього не робити: дослідження, опубліковане в 2017 році в Європейському журналі кардіологічних досліджень, підтвердило прямий зв’язок між регулярним прийомом ібупрофену пацієнтами з артритом і підвищеним ризиком розвитку гіпертонії.