Капітоненко : чи готовий Зеленський на прямі переговори з сепаратистами

Прямі переговори із сепаратистами на Донбасі – це одна з основних умов росіян, і вона залишається. Вона відображає російське бачення і російське пояснення того, що відбувається на Донбасі. Президент РФ Володимир Путін просто підтверджує свої попередні позиції і чекає, що буде робити президент України. Таку думку висловив “Апострофу” експерт з питань міжнародної політики Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД) Микола Капітоненко.

Я не думаю, що переговори автоматично означають легалізацію чи появу у ватажків бойовиків впливу. Все залежить від того, як будуть проходити переговори, від дипломатичної майстерності. Сам факт переговорів нікого не легітимізує і до української політики не приводить. Він просто робить крок від українського офіційного трактування конфлікту, що це російська агресія, і ці так звані “лідери” сепаратистів нікого не представляють, а є маріонетками Кремля, і вести переговори з ними немає сенсу. Якщо ми сідаємо за стіл переговорів, це означає, що ми визнаємо, що, окрім російської агресії, є інший виклик, який стосується внутрішніх проблем українського суспільства.

Це непростий крок, на який погодиться не кожен український президент. Він ризикований, може спровокувати непередбачену реакцію суспільства. Для переговорів із ватажками сепаратистів має бути якийсь план або стратегія врегулювання конфлікту – для чого їх проводити, і чого можна досягти чи домовитися. Такої стратегії і плану, я думаю, немає, тому сенсу проводити ці ризиковані переговори я теж не бачу.