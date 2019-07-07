Правильне харчування: кілька порад дієтологів

Радикальні зміни раціону підходять не всім. Детальніше – читайте у матеріалі.

Американські фахівці склали рекомендації щодо зміни харчових звичок. Дієтологи визнають – для багатьох людей вибудувати правильний раціон це занадто складне завдання. Тому вони рекомендують перебудовуватися поступово і розробили рекомендації, які допоможуть зробити меню більш корисним, але при цьому не вимагають якихось зусиль. Як показує практика, прості зміни в подальшому допомагають багатьом повністю перейти на правильне харчування.

Тим, хто не може жити без фастфуду, рекомендується звернути увагу на страви з додаванням овочів. У багатьох закладах можна замовити бургер з листям салату замість булочки або з цільнозерновий булкою. Рекомендується також замінювати один обід в кафе швидкого харчування в тиждень на корисний прийом їжі, наприклад, замість піци з’їсти тарілку салату з свіжих овочів.

Хоча б раз на тиждень рекомендується замінювати червоне м’ясо квасолею. Здається, що ці продукти складно порівняти, але насправді це не так – м’ясо і квасолю досить схожі за змістом білка, вітамінів і мінералів. Але квасоля все ж принесе більше користі. Це не означає, що потрібно зовсім відмовитися від м’яса – тільки скоротити його вживання.

Різні соуси і салатні заправки, склад яких часом дійсно лякає, рекомендується замінювати оливковою олією і лимонним соком. Всі соуси, які використовуються для приготування, корисніше готувати самостійно – фахівці вважають, що це набагато корисніше і зовсім не складно.