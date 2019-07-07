Дієта Меланії Трамп: дозволяє виглядати юною і в 50 років

У 2019 першої леді США Меланії Трамп виповнилося 49 років. І, хоч згадка віку вважається непристойним, якщо мова йде про жінку, то у випадку з Меланією це виглядає як комплімент, бо вона виглядає молодо, можна сказати – юно. Це результат дієти, якої дотримується дружина президента США. Про це пише Голос.ua передає Zrada.today.

Про свою дієту Меланія розповіла в Інстаграм.

За її словами, щодня вона випиває близько 3 літрів чистої води. Сніданок першої леді США складається з вівсянки і вітамінного смузі.

Треба думати, до складу смузі входять кислі фрукти, тому що вони добре насичують організм вітаміном С і блокують відчуття голоду, а також дають швидке насичення.

В обід Меланія їсть відварені або приготовані на пару овочі і морепродукти.

На вечерю у першій леді США салати із зелених овочів.

Для перекусів у Меланії Трамп є фрукти, а також вона не відмовляється від часточки гіркого шоколаду або раз на тиждень може випити порцію газованого солодкого напою.

Протягом дня дружина Д. Трампа може випити порцію «коктейлю здоров’я» – пшениця, м’ята, лимон і вода. Він допомагає підтримувати правильний кислотно-лужний баланс в організмі і прискорює метаболізм.

Відзначимо, що раніше Трамп працювала фотомоделлю і вимоги до зовнішності фотомоделі змусили її скласти таке меню, яке б швидко насичувало, не було занадто калорійним, але забезпечувало потрібну кількість білків, вуглеводів, вітамінів, мінералів.

Ймовірно, та дієта, про яку ми тільки що написали, супроводжує Меланію все життя. Так що помірне і правильне харчування, як самі бачите, дає прекрасний результат: дозволяє виглядати юною в досить солідному віці.