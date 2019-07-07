Дієва кавунна дієта

Кавун має сечогінні і жовчогінні властивості, містить дуже багато рідини і може викликати алергію. Тому перед тим, як почати кавунову дієту, потрібно обов’язково проконсультуватися з лікарем. Вона протипоказана при ряді захворювань нирок, шлунково-кишкового тракту, серця і деяких інших.

Кавунова дієта відноситься до монодієти і суть її в тому, щоб протягом 3-5 днів їсти тільки кавун. Як і всі монодієти, вона ефективна, але не може використовуватися довго – максимум тиждень, при цьому перший і сьомий день будуть “підготовчими”. Під час першого дня потрібно виключити з меню всі шкідливі продукти і харчуватися стримано – підійдуть яйця, кисломолочні продукти, куряча грудка, овочі на пару і так далі. Такий же раціон рекомендується в останній день дієти. Це дозволяє більш комфортно пережити обмеження і підготувати організм.

У день вам знадобиться кілограм кавуна на десять кілограмів вашої ваги. Тобто, при вазі в 60 кілограмів вам потрібно шість кілограмів кавуна, з огляду на вагу шкурки – тобто, м’якоті вийде трохи менше. Але якщо раптом ви захочете ще шматочок, сміливо можете собі це дозволити.

Кавун можна їсти скільки завгодно протягом дня. Кавун містить багато води і клітковини, тому ви будете відчувати насичення. Для тих, хто не звик до монодиетам або при фізичних навантаженнях, можна додати 150 грамів вареної курячої грудки в день або одне варене яйце.

Скільки ви можете скинути, багато в чому залежить від початкового ваги і особливостей організму – хтось схудне на 2-3 кілограми, а хтось скине вісім. Монодієти не можна повторювати частіше, ніж раз на півроку – це серйозний стрес для організму.