Україна отримала першу в історії партію нафти з США.

В Одесу доставили першу в історії України партію американської нафти, повідомляє адміністрація Одеського морського порту.

«Сьогодні о 7.20 ранку до причалу № 2Н нафтогавані Одеського порту був поставлений танкер Wisdom Venture, доставив із США 75 тис. тонн нафти», — йдеться в повідомленні.

Wisdom Venture, довжина якого 237 м, прийшов під прапором Гонконгу. Пройти в гавань порту танкеру допомагали буксири «Булат» і «Патріот».

Як зазначає адміністрація порту, партія нафти сорту Bakken закуплена ПАТ «Укртатнафта» для переробки на потужностях Кременчуцького НПЗ. Сировину планується відправити на переробку по нафтопроводу «Одеса-Кременчук».