Зубожілі українці змушені перебиватися з хліба на воду

Наслідки політичної кризи на Україні в 2014 році позначилися й на економіці країни. Екс-президент Петро Порошенко посилено тримав курс на ЄС і НАТО, спалюючи за собою всі мости з Росією. Новообраний президент Володимир Зеленський дотримується позиції свого попередника. Однак поки «нагорі» відбуваються ці політичні ігри, українці змушені жорстко економити.

Нещодавно проведений в країні опитування свідчить про те, що лише 9% країни можуть не економити. Решті населення (91%) доводиться економити практично на всьому.

Більше половини громадян вже забули що таке відпустка. Також приблизно половина населення економить на одязі, взутті і продовольстві. А ще майже 40% українців контролюють свої житлово-комунальні витрати, щоб заощадити на платежах.

Окремо в дослідженні згадуються пенсіонери та літні люди – 62% з них економлять на продуктах харчування. Близько 60% обмежують себе в лікуванні та медикаментах.

Раніше повідомлялося, що цього літа країну планують покинути 2 млн українців, щоб виїхати на заробітки.