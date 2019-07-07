Висоцький: «Росія є ідеологічним наслідником не тільки Сталіна, але й Гітлера»

Саме Росія є ідеологічним наслідником не тільки Сталіна, але й Гітлера, – таким чином відреагував народний депутат, у минулому журналіст Сергій Висоцький на намагання РФ продемонструвати в ОБСЄ, як вони борються із неонацизмом та ксенофобією. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Висоцького у соцмережі фейсбук.

Народний депутат написав: «Тільки що росіяни в ОБСЄ намагалася показати, як вони борються із неонацизмом та ксенофобією. Намагалися просунути відповідну резолюцію, в якій в тому числі засуджувалася процес декомунізації та ревізії радянської версії історії Другої Світової Війни.

Довелося разом із литовською делегацією, США та Великобрттанією доводити, що саме Росія є ідеологічним наслідником не тільки Сталіна, але й Гітлера. Особливо коли справа стосується анексії чужих земель. Фактично ми сказали про те, що голосувати за таку резолюцію у виконанні Росії – все одно що серйозно дослухатися до агітації людожера за вегетаріанство.

25 проти, 11 – за. Відшили їх».

Також читайте: ВИСОЦЬКИЙ: «ЗЛИТИ В УНІТАЗ П`ЯТЬ РОКІВ УСПІШНОЇ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ БОРОТЬБИ – ЦЕ ТРЕБА МАТИ ОКРЕМИЙ ТАЛАНТ»

Нагадаємо, що народний депутат, у минулому журналіст Сергій Висоцький нещодавно заявив: «Злити в унітаз п`ять років успішної зовнішньополітичної боротьби – це треба мати окремий талант. Ви зробили Україну, Володимир Олександрович», відреагувавши на

обіцяний Зеленському обмін повернення 24 українських моряків на повернення РФ у ПАРЄ.

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