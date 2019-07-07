Хвороба Альцгеймера: 5 перших симптомів

Хвороба Альцгеймера або старече недоумство в основному зустрічається у людей старше 50 років. У рідкісних випадках таке захворювання може з’явитися і у молодих людей віком від 20 років. Це захворювання нервової системи, при якому хворий втрачає пам’ять на все: починаючи від того, як звати сусідку, і закінчуючи тим, як тримати ложку в руках або вимовляти слова.
Щоб вчасно його розпізнати невролог Олексій Сіделковський розповів про перші симптоми, пише НВ.
Хвороба Альцгеймера небезпечна також тим, що організм людини забуває, як дихати легеням та битися серцю, що і спричинює смерть.
Ліків від неї ще не винайшли, але відомі фактори, які її викликають. Це: дефіцит інтелектуальної діяльності, брак фізичної активності, атеросклероз, діабет і деякі інші хвороби, брак вітаміну D, куріння та черепно-мозкові травми. Якщо їх уникати, хвороба може й не наступити.
Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook