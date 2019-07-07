Хвороба Альцгеймера: 5 перших симптомів

Хвороба Альцгеймера або старече недоумство в основному зустрічається у людей старше 50 років. У рідкісних випадках таке захворювання може з’явитися і у молодих людей віком від 20 років. Це захворювання нервової системи, при якому хворий втрачає пам’ять на все: починаючи від того, як звати сусідку, і закінчуючи тим, як тримати ложку в руках або вимовляти слова.

Щоб вчасно його розпізнати невролог Олексій Сіделковський розповів про перші симптоми, пише НВ.

Людині важко засвоювати нову інформацію і пригадати факти, події чи людей з минулого.

Нова і стара інформація перемішується в пам’яті.

Знижуються розумові здібності, особливо страждає логічне мислення.

Хворий забуває людей, важливі події зі свого життя, а на фінальній стадії він втрачає особистість.

Людина забуває фізичні навички, вона перестає сама себе обслуговувати.

Хвороба Альцгеймера небезпечна також тим, що організм людини забуває, як дихати легеням та битися серцю, що і спричинює смерть.

Ліків від неї ще не винайшли, але відомі фактори, які її викликають. Це: дефіцит інтелектуальної діяльності, брак фізичної активності, атеросклероз, діабет і деякі інші хвороби, брак вітаміну D, куріння та черепно-мозкові травми. Якщо їх уникати, хвороба може й не наступити.

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