Дитини з багатодітної російської родини знайшли прив’язаним до стовпа за шию

В селі Юр’ївське Ярославської області у дворі будинку, де проживає багатодітна сім’я, знайшли дитину, прив’язаного за шию до стовпа. Про це в неділю, 7 липня, повідомляє Telegram-канал Baza.

Прив’язаного п’ятирічного хлопчика виявили в п’ятницю, 5 липня, працівники відділу у справах неповнолітніх міста Мишкін, коли прийшли з позаплановою перевіркою до родини Світлани та Андрія Щавлевих. За даними каналу, всього у родині виховуються вісім дітей: один рідний, один приймальний і ще шестеро, які перебувають під опікою.

При цьому, зазначає Baza, сім’я вважається в селі віруючою і зразковою: Щавелевы переїхали в Юр’ївське з Москви, у них є свій дім і худобу.

Після даного інциденту органи опіки вилучили всіх дітей з сім’ї, в даний час вони знаходяться в реабілітаційному центрі.

4 липня в дитячу лікарню Назрані надійшла семирічна дівчинка з безліччю опіків, порізів, шрамів і укусів на тілі. Зазначалося, що останні півроку дитина жила з рідною тіткою по лінії батька, хоча у дівчинки є батьки. Жінка стверджувала, що дівчинка нібито впала в каналізаційну яму, а до цього сама залізла в каструлю з борщем. За фактом виявлення травм на тілі маленької пацієнтки було порушено кримінальну справу про навмисне заподіяння тяжкого шкоди здоров’ю дитини. Підозрювану у нанесенні каліцтв тітку дівчинки заарештували, двох її власних дітей забрали в реабілітаційний центр.