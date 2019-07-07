Футбольна асоціація Англії долучилася до гей-параду

У ході взяли участь більше 30 тисяч чоловік.

В цьому році ЛГБТ-активісти та симпатики відзначали півстолітній ювілей найважливішого для них події – Стоунволлского бунту в Нью-Йорку.

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

Прапор



Герб



Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

У ніч на 28 червня 1969 року поліція мала намір провести рейд в барі «Стоунволл-інн», відомому як місце збору геїв, що на ті часи було звичайною практикою. Цій спробі силою проти ліберально налаштовані жителі богемного кварталу Грінвіч-Вілледж. Акції протесту тривали кілька днів.

В пам’ять про Стоунволле гей-паради у всьому світі зазвичай проводяться в кінці червня – початку липня. Два роки тому британські гей-активісти святкували іншу важливу річницю – 50-річчя декриміналізації гомосексуалізму в Англії та Уельсі.

Мер Лондона Садок Хан вважає, що в боротьбі за рівноправність «досягнутий величезний прогрес, але заспокоюватися рано». Не далі як у травні цього року лесбійська пара була побита в лондонському нічному автобусі групою молодих людей. Цього року до заходу вперше офіційно приєдналася англійська футбольна асоціація.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», фінська церква приєднається до гей-параду в Гельсінкі.

За матеріалами «Радіо Свобода»

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