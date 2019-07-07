Фурса провів паралелі між «Сватами» і липецькою фабрикою

Економічний експерт Сергій Фурса провів паралелі між серіалом Зеленського «Свати», який після заборони прокату в Україні знову повернулися в український етер і липецькою фабрикою Порошенка. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис експерта у соціальній мережі фейсбук.

Наводимо допис відомого експерта цілком.

«Свати» – це липецька фабрика Зеленського?

Якщо коротко – ні. Свати – це набагато гірше.

Що таке липецька фабрика в історії президента Порошенка? Це матеріальний актив, який був у власності Порошенка до війни і до його президентства і приносив йому прибуток. Що трапилося з фабрикою? Після ескалації конфлікту фабрика була заарештована і зупинена. Тобто, в результаті президентства Порошенка липецька фабрика перестала приносити йому прибуток і звинувачувати його можна тільки в тому, що він поскупився і не продав її відразу, як вступив на посаду. Але сама посада і робота на ній привела саме що до втрати доходу від липецкой фабрики.

Що таке «Свати»? Крім того, що це серіал сумнівної якості, що пропагує стереотипи про Україну та українців? В якому, до того ж, головну роль грає ворог України. Це нематеріальний актив, який до війни приносив прибуток Зеленському. Але в результаті був заборонений на території України. Що трапилося, коли Зеленський вступив на посаду? Цей актив знову став приносити йому прибуток. Таким чином, вступ президента Зеленського на посаду прямо привів до зростання його доходу після рішення української влади про те, що серіал «Свати» можна показувати.

Відчули різницю?

Серіал «Свати» – це маркер. І це незвичний варіант прямої корупції. Коли політик використовує посаду для отримання доходу.

Таким чином, повернення серіалу «Свати» не лише демонструє весь набір негативних цінностей команди президента. Те що він заохочують пропаганду російського світу. Те що вони бачать в українцях малоросів. Те, що незаконне відвідування Криму для них не проблема. Це все моральна площина. Але це ще і корупція. Очевидна, відкрита, вульгарна.

Чи можуть сказати, що це дрібниці і копійки в порівнянні із загальним рівнем корупції в країні? Можуть. І навіть матимуть рацію. Дрібниці. Але і липецька фабрика не була проблемою, але стала мемом. Де перехід від незначної корупції до вже важливої? Коли це трапиться?

Хто може поручитися, що Зеленський не вирішив йти в президенти, образившись на заборону «Сватів»? І не вирішивши відновити «справедливість»? І очевидно, що цей інтерес абсолютно корисливий. І йому наплювати на інформаційну війну, розв’язану Росією.

Або ти вважаєш Росію агресором, або ні. Тут немає напівтонів.

Або у тебе нульова толерантність до корупції, або ні й ти починаєш з малого використовувати свою посаду для отримання прибутку.

Не можна бути наполовину вагітним. Не можна бути наполовину українським президентом, а наполовину губернатором Малоросії.

Або ми будуємо Україну, розуміючи, що Росія – ворог. Або живемо в задзеркаллі, де є окремо російські війська, а окремо цінності русского мира, запускаючи останні разом зі «Сватами» і Артуром Пирожковий. І тоді побудувати можна тільки Малоросію. Яка, до речі, завжди буде залишатися бідною. Тому що в російському світі немає місця європейським цінностям, немає місця верховенству права. А без цього ми завжди будемо залишатися бідним Гуляй-полем».

Також читайте: СЕРІАЛ “СВАТИ” ПОВЕРТАЄТЬСЯ НА 1+1. ВІДЕО

Нагадаємо, що телеканал 1+1 знову запускає показ сімейного комедійного серіалу “Свати”, демонстрація якого кілька років була заборонена.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!