Майже як море: 5 найкрасивіших міських басейнів Європи під відкритим небом

Хоча перші басейни створені людьми приблизно 5 тисяч років тому, вони стали по-справжньому популярними лише на початку 20 століття. Одним з піонерів у справі просування басейнів був французький отельєр Антуан Селла, який вирізав басейн у базальтовій скелі в своєму готелі Cap-Eden-Roc на Французькій Рив’єрі в 1914 році. Цей готель послужив прообразом готелю у романі “Ніч ніжна” Френсіса Скотта Фіцджеральда, і з тих пір басейн і готель залучали покоління селебрітіз, від Ернеста Хемінгуея і Елізабет Тейлор до Тома Круза і Кендалла Дженнера.

Зараз дизайнери змагаються у створенні красивих басейнів, та ще й з виглядом — в основному, звичайно, для готелів та інших приватних закладів (басейн на заголовному фото — це найвищий у світі басейн, належить готелю Marina Bay Sands в Сінгапурі).

Сучасний тренд в дизайні — це “нескінченні басейни”, де вода тече через край, створюючи враження, що вода зливається з небом. Часто такі басейни поміщають на березі моря. Але влітку, коли в містах спека, а до відпустки ще треба дожити, справжнім порятунком стають публічні басейни, куди може прийти будь-який городянин. Наприклад, Будапешту очнеь пощастило — там є знамениті термальні лазні Геллерт:

Але термальні води — це все-таки особлива специфіка, там в основному не плавають, а «мокнуть», переходячи з одного гарячого водоймища в інший.

Ми ж вибрали 5 міських плавальних басейнів під відкритим небом, розташованих у парках чи біля води, де можна відчути себе як на курорті.

Басейн на набережній Исландс Брюгге, Копенгаген



Комплекс публічних басейнів (всього їх 5, два призначені спеціально для дітей) знаходяться на березі затоки. У спекотні дні мешканці міста часто приходять сюди вранці або ввечері по дорозі на роботу або з роботи. Тут є і вийшли для стрибків — 1, 3 і 5 метрів заввишки. Перед басейном є велика галявина, де можна засмагати, влаштовувати пікніки і грати з м’ячем. При басейні постійно чергують рятувальники.

Відкрито з 1 червня по 30 вересня

Ціна: безкоштовно

Басейн у парку Шенбрунн, Відень



На початку 20 століття тут знаходилася імператорська школа плавання. Сьогодні це один з найкрасивіших відкритих басейнів міста, точніше, комплекс басейнів в розкішному і величезному Шенбруннський парку. У дорослому 25-метровому басейні на 8 доріжок цілком можливо займатися спортивним, а не лише рекреаційним плаванням. Поруч дитячий басейн поменше. Навколо чудові галявини з шезлонгами, фітнес – і велнес-зони, ресторан.

Ціни: дорослий квиток на весь день 13 євро, на вечір 8 євро, дитячий 4-10 євро (залежно від віку і типу квитка).

Басейн Жозефіни Бейкер, Париж



Влітку 2019 Париж, як і вся південна Європа, здорово страждає від спеки. Парижани просто змушені проводити час в парках і біля басейнів. Басейн, названий на честь екзотичної танцівниці, яка стала героїнею Опору, виділяється особливо вигідним розташуванням. Він влаштований на борту величезною баржі, пришвартованою на лівому березі Сени біля набережної Франсуа Моріака.

25 метрів, 4 доріжки — цілком підходить для спортивного плавання, так що його люблять фітнес-фанати. Але і відпочити там є де: на великій сонячній терасі під скляним дахом, з прекрасним видом на Сену.

Ціни: квиток на одне відвідування (максимум 2 години) 6.50 євро влітку і 3.80 в інший час року.

Jubilee Pool, Пензанс (Великобританія)



Пензанс — містечко в графстві корнуолл, на самій південній частині Британських островів. Знаменитий басейн у стилі арт-деко з морською водою є однією з головних визначних пам’яток Пензанс. Нещодавно його відремонтували (вклавши 1,8 мільйона фунтів стерлінгів) і відкрили в ці вихідні. З сонячних терас над басейном відкривається чудовий вид на затоку Маунт-бей і острів Сент-Майклс-Маунт.

В кафе з критою зоною відпочинку можна перекусити місцевими корнуолскими стравами.

Ціна: дорослий квиток 5 фунтів, дитячий 3.50

Басейн Пірс 39 на ВДНГ, Київ



Комплекс басейнів — дорослий довжиною 25 метрів і дитячий 13-метровий — перебуває в дуже приємному місці, великому парку ВДНГ. Тут все обладнано по-європейськи, є душові кабіни, шезлонги, галявина для занять фітнесом, бар. Вранці по буднях з 7 до 11 великий басейн ділять на доріжки для спортивного плавання, в інший час він служить для рекреаційного плавання.

Ціна: дорослі — 80 грн год, діти — 40 грн год по буднях і 140 (70) грн год відповідно по вихідним.

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