Захищаючись від браконьєрів слони почали об’єднуватися

Виявляється, що індійські слони можуть створювати групи заради захисту від браконьєрів. Про це розповідає ZN.UA.

Група вчених з Індії заявила про те, що молоді слони в сільськогосподарських районах країни почали утворювати “банди”, які підвищують їхні шанси на виживання. Як повідомляє Naked science, зустріч з подібною “бандою” дозволяє захищатися слонам від браконьєрів.

В нормі молоді слони живуть у складі змішаних сімей. Разом з тим, у нових умовах вони почали віддалятися і утворювати групи одинаків, що кочують. Найчастіше подібна поведінка проявляється в сільськогосподарських районах, які особливо небезпечні для цих тварин.

У ході дослідження вчені зібрали 1500 фотографій 250 слонів, які живуть в різних районах Індії. На знімках, які були зроблені в 2016-2017 роках, дослідникам вдалося помітити групи з трьох-шести молодих самців, які проживали спільно.

У лісистих, порівняно безпечних районах слони зберігають традиційний спосіб життя, і молодняк залишається в рідній сім’ї, поки не подорослішає остаточно і не стане могутніми одинаками. Проте в сільськогосподарських районах “підліткам” доводиться групуватися, щоб вижити.

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Нагадаємо, що р вчені заявили про те, що семирукі восьминоги навчилися полювати, використовуючи при цьому органи, що жалять, мертвих медуз. Як зазначають дослідники, така поведінка цілком можлива, оскільки головоногі відрізняються досить високим інтелектом. Крім того, тремоктопуси, несприйнятливі до токсину надзвичайно отруйного португальського кораблика, і тому нерідко використовують їх в якості зброї.

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