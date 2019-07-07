Сюмар: Нерозуміння, що таке Рада, у багатьох «нових» відверто зашкалює

«Неуцтво і нерозуміння, що таке Рада, у багатьох «нових» відверто зашкалює», – таким чином відреагувала народний депутат, голова комітету ВРУ з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар на заяву Дмитра Гетманцева, що «Слуга народу» хоче створити у ВР комітет комітет з окупованих територій. Вона також написала про те, що законів для окупованих територій можна написати багато, однак, чи виконуватиме їх окупаційна влада. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис депутатки у соцмережі фейсбук.

Вікторія Сюмар пише6 «Комітет пише і розглядає закони. Можна написати багато законів для окупованих територій. Але чи виконуватиме їх окупаційна влада?). Давайте хоч трохи наближувати пропозиції, які красиво звучать, до реального життя і реальних повноважень. Бо неуцтво і нерозуміння, що таке Рада, у багатьох «нових» відверто зашкалює.

P.S. До Данила ставлюсь з повагою. Конструктивну критику вважаю поступом на користь всіх. Принагідно нагадую, що в нас є ціле Міністерство з питань окупованих територій. Ефективність – відома».

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Нагадаємо, що радник президента з економічних питань Данило Гетманцев в ефірі телеканалу ATR заявив: “Ми не повинні окремо говорити про Крим, а окремо про Донбас. І ті, й інші території окуповані. Ми, до речі, хочемо створити у Верховній Раді комітет з окупованих територій. Це дуже важливе питання для стратегії розвитку країни”.

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