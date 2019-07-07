Голобуцький: Радник Зеленського дійсно не помітив отрути в “Сватах”?

«Тов. “Радник” дійсно не помітив отрути в “Сватів”? Тобто, російський триколор на робочому столі і портрети Путіна на стінах – це не отрута, на його думку?», – дивується політичний експерт Олексій Голобуцький, відреагувавши на виступ радника президента з політичних питань Микити Потураєва на одному з телеканалів. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Голобуцького у соціальній мережі фейсбук.

Експерт пише, що радник команди президента з політичних питань Микита Потураєв 5 липня на 24 каналі завив таке: “Перше – ми повинні туди [на окуповані території] пробити мовлення хоча б одного ефірного каналу, телевізійного. Пробивати звичайно спеціально створеним для цього російськомовним каналом. Тому дозвольте туди з іншим контентом і російською мовою. Ми ж не дарма заборонили російські серіали, і це треба було зробити. Тому що там отрута в кожному кадрі. Покажіть мені отруту в “Сватах”. Ось якийсь там спецназ або там щось з Охлобистіним, з Пореченковим і т.д. то отрута. Де отрута в “Сватах” – я не бачу … Тобто повинні туди давати розважальний контент, повинні давати просвітницький контент, повинні давати новинний контент. Треба створювати умови для державного приватного і для державного цивільного партнерства. Тому що треба туди залучати і великі медіагрупи. Все. Тому що жоден “1 + 1″ не закриє вимог такої платформи. тобто треба і Пінчука туди, і Ахметова туди”.

Далі Олексій Голобуцький дивується, невже радник не помітив отрути у «Сватах»: триколора і портретів Путіна.

Він пише: «Тов. “Радник” дійсно не помітив отрути в “Сватів”? Тобто, російський триколор на робочому столі і портрети Путіна на стінах – це не отрута, на його думку?

Зауважте, це все – в 6-му сезоні «Сватів», тому самому, який транслюється за рішенням суду з 1 липня. Так, знімали 6-й сезон в 2012-2013-му. Але не це посприяло легкому прийняття населенням Криму, Донецької та Луганської областей ідей «звільнення від України» і «повернення в рідну гавань»? Ці ж ідеї прекрасно пішли в Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій областях – будемо чесні, там тільки своєчасна жорстка реакція не дала створити «народні республіки» командам кремлівських диверсантів з російськими грошима і зброєю”.

Та й нехай створювалося це зброя масового ураження українського суверенітету до війни – але відновлювати трансляцію проросійської пропаганди на 6-му році Російсько-української війни? ..

Та й взагалі: навіщо команда президента вирішила знову взяти на озброєння явно невдалу ідею з «створенням зрозумілого російськомовним і росіянам продукту»? Та ще й довели до абсурду: створювати російською мовою продукт про русскій мір, перенасичений ідеями російського світу – і продавати це русскому миру.

Вони ж не можуть і справді серйозно розраховувати, що сподвигнуть «Сватами» тих же «повстанців Донбасу» на антипутінське повстання?

Ідея явно абсурдна. Зате створює цілком реальну загрозу національній безпеці та суверенітету. Жителі окупованих територій, звичайно, не повстануть – а ось українські громадяни, надивившись «Сватів» з триколорами і Путіним і такими позитивними російськими персонажами, цілком можуть підтримати чергових «повстанців» і створення ще однієї недореспубліки.

Дивно, що цього не розуміє не тільки склад «95 кварталу», а й «політичний радник», – Закінчує свій допис політичний експерт.

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Нагадаємо, що економічний експерт Сергій Фурса нещодавно у соцмережі фейсбук провів паралелі між серіалом Зеленського «Свати», який після заборони прокату в Україні знову повернулися в український етер і липецькою фабрикою Порошенка.

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