Чим корисна і шкідлива малина: цікаві факти

Вчені не перестають повторювати, що у людини, яка стежить за своїм здоров’ям, ягоди повинні бути присутніми в раціоні щодня. Малина одна з найніжніших ягід літнього сезону. Здається, що її можна з’їсти величезну кількість, адже в ній міститься стільки корисних властивостей. Однак, і про протипоказання забувати не варто. Існує ряд проблем, при яких корисна ягода перетворюється в шкідливу.

У малині багато вітаміну С, калію і магнію. Ягоди малини очищають кровоносні і лімфатичні судини від холестеринових бляшок, зміцнюють серцевий м’яз і виводять з організму шлаки.

Протизапальний ефект саліцилової кислоти, яка міститься в ягоді, необхідний хворим артритами і артрозами.

Робота травного тракту нормалізується за рахунок клітковини і пектину в малині. А фруктові кислоти позитивно впливають на відхилення в травленні, викликані низькою кислотністю.

При простудних захворюваннях відвар з ягід малини пом’якшує і знімає запалення горла. Також він має відхаркувальний ефект, виводить мокротиння з бронхів, очищає їх від слизу.

Вчені довели, що антиоксиданти малини попереджають чоловіче безпліддя. А вітамін С і магній підвищують чоловічу фертильність і рівень тестостерону. Жінкам же корисні властивості малини допомагають легко пережити клімакс.

В першу чергу ця ароматна ягода може викликати шкірну алергічну реакцію, особливо, якщо її вживати у ​​великій кількості. Друга обережність пов’язана з проблемами шлунково-кишкового тракту, при гастриті і виразці не можна балувати себе малиною. Вона може спровокувати загострення захворювань.

Для тих, у кого є порушення в роботі нирок малина також протипоказана. Її сечогінний ефект створить додаткове навантаження на хворі нирки. Ягоду не рекомендують вживати при бронхіальній астмі і при наявності поліпів у носі.

: Країна здоров’я

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